Denizlispor’da boykot yapan futbolcular maça antrenmansız çıktı Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Problemler derinleştiği zaman oyuncular bir mesaj vermek istiyor” “Bir mesaj vermek istediler, o mesaj yerine ulaştı mı? ulaşmadı mı? bilemiyorum” “Evet, antrenmana ve kampa gelmediler ama onlarla bir toplantı yapabildim”

Yukatel Denizlispor'da maça saatler kala futbolcular son antrenmana çıkmayarak, Hatayspor karşısına idman ve kampa girmeden çıktı. Mali sıkıntıların oluştuğu yeşilsiyahlı kulüpte maç öncesi yaşanan boykot ile ilgili olarak Teknik Direktör Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu.



Yeşilsiyahlı oyuncular Süper Lig’in 19. haftasında evinde Hatayspor’a 20 mağlup oldu. Maça saatler kala son antrenmana çıkmayan takım, bugün maç öncesi idmana çıkmayarak ve kampa girmeden karşılaşmaya çıktı. Mali sıkıntıların yaşandığı Denizlispor Kulübü'nde paralarını alamayan futbolcular, durumu boykot etti. Kulüp destek çağrısı yaparken, önümüzdeki günlerde futbolcular ile bir araya gelerek konuşulacağı belirtildi.

Daha önce yeşilsiyahlı takımda yer alan Aissati sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Denizlispor Kulübünde paralarını alamayan 5 yabancı oyuncu da FIFA kanalıyla ihtar çekmişti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, boykot durumunun doğru olduğunu belirtti.



“Problemler derinleştiği zaman oyuncular bir mesaj vermek istiyor”

Teknik Direktör Koşukavak, “Ülke futbolunda birçok kulübün ekonomik problemleri var. Tabii bu ekonomik problemler derinleştiği zaman oyuncular bir mesaj vermek istiyor. Böyle bir şey yaşandı doğrudur. Bir mesaj vermek istediler, o mesaj yerine ulaştı mı? Ulaşmadı mı? Bilemiyorum. Bunun yanında benim de işim tabii ki zorlaşıyor. Çünkü bir teknik direktör, bir belediye başkanı gibi günde 10 tane karar alıyorsunuz. Yönetmeniz gereken çok dinamik var futbol kulübünde, kulübü yönetmek holding yönetmekten zordur, bence de doğru birçok insan bunu söylüyor. Antrenörün bu kadar problemle başa çıkması, güç bir şey ama oyuncularımın bana olan saygıları, bana olan hassasiyetleri işimi yapmam konusunda onların bir gayreti var. Ama ben de zorlayamıyorum, bir yere kadar sonuç itibari ile ben buraya geleli 25 gün olmuş, onlar burada 7 aydır, 2 senedir var. Bir işletmede geldiği 25 gün olan birileri o işletmede ki 1 sene ya da 7 ayda ki olan kişileri ikna etmesi güç bir şey, zor bir şey ama aramızda önemli bağlar kurdum kısa bir sürede” dedi.



“Onları ayağa kaldırmak çok kolay değil”

Teknik Direktör Koşukavak, “Evet, antrenmana ve kampa gelmediler ama onlarla bir toplantı yapabildim. Çünkü şu anda sadece yaşanan süreçte pandemi ile birlikte 3 günde maç, bir sanal antrenörlük yapıyor herkes bu zor bir şey sadece toplantı salonunda maç stratejisi hazırlamak, taktik ve diziliş bunlarla yürüyor biliyorsunuz. Antrenman yapamıyorsunuz ve bir de sayınız az olduğu zaman bir kat daha güçleşiyor. Bunun yerine insandan bahsediyoruz, insan fizyolojik, anatomik ve psikolojik ana hatlarla bir canlı, bu kadar fiziksel bir yorgunluğun üzerine psikolojik dirençleri kırılgan yaşıyor oyuncularım. Onları ayağa kaldırmak çok kolay değil” diye konuştu.



“Oyuncu kalitesini hızlı bir şekilde çözmek gerekiyor”

Transferlerden de bahseden Koşukavak, “Burada halledilmesi gereken, pek bir şey yok, 2 yönlü bir plan var. İçerideki oyuncuların sorunlarını çözmek, transfer döneminin bitmesine 10 gün var. Bu süre içerisinde de kadro derinliği yaratıp oyuncu kalitesini hızlı bir şekilde çözmek gerekiyor, bunun dışında yapılan bir şey işe yaramaz. İvedilikle çözülmesi gereken problemler bunlar. Çarşamba günü Galatasaray maçına gideceğiz, yarın öbür gün bakıp göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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