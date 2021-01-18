Denizli'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağışla kent merkezi beyaza büründü.

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışıyla Denizlililer, güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Çameli, Beyağaç, Tavas, Acıpayam, Çivril, Çal, Babadağ, Buldan, Serinhisar gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı görüldü.

Denizli Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 16 santimetre olarak ölçüldü. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-18 10:46:14



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