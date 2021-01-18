Denizli güne karlı hava ile uyandı Denizli güne yoğun kar yağışı ile başladı

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Denizli’de sabahın erken saatlerinde etkisi gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar güne karla uyandı.

Türkiye genelinde kendini gösteren kar yağışı Denizli’de sabahın erken saatlerinde kendini gösterdi. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar, kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar güne karla uyanırken, yağışın devamını diledi. Uzun süredir kar yağışını bekleyen Denizlililer kentin beyaza büründüğünü görünce sevindi. Araçları ile işe giden vatandaşlar ise araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. İnşaatta çalışan işçiler ise kar yağışına rağmen çalışmalarına devam etti.

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