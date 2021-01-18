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Karın ağrısı deyip geçmeyin Karın ağrısı ciddi hastalıkların habercisi olabilir

İHA

Karın ağrısı deyip geçmeyin Karın ağrısı ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, yetişkin ve çocuklarda sık rastlanan karın ağrısı şikayetlerinin hafife alınmamasını tavsiye ederek; “Belirli dönemlerde sıkça yaşadığımız karın ağrısı, ciddi hastalıkların da habercisi olabilir” dedi.
Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin karın ağrısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karın ağrısının yetişkin ve çocuklarda en sık karşılaşılan sağlık sorunu olduğunu belirten Op. Dr. Tekin, belirli dönemlerde yaşanan karın ağrılarının ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi. Bazı karın ağrılarının farklı sebeplerden olabileceğini ifade eden Op. Dr. Tekin, “Genel olarak karın ağrısı şikayetlerinin sebebini hazımsızlık, üşütme gibi nedenlere bağlasak da bazı karın ağrıları farklı sebeplerden dolayı olabilir. Ağrı oluştuğu zaman ciddiyetini ağrının şiddetine bağlamaya çalışmamız doğru bir düşünce değildir. Sanılanın aksine bazı karın ağrısı şikayetleri ciddi bir rahatsızlığa işaret edip etmediği ağrının şiddetiyle orantılı olmayabiliyor” dedi.

“Hafif başlayan ağrı kanserin habercisi olabilir”
Karın ağrısının nedenlerinden de bahseden Dr. Tekin, “Karın ağrısının birçok nedeni olabilir. Bir organın iltihaplanması, şişmesi veya bir organa kan akışının olmaması durumlarında karın ağrısı şikayetleri olabilir. Bir anda başlayan karın ağrısı uzun bir süre geçmezse ve bu ağrının yanında bulantı, kusma, kabızlık, ishal gibi durumlar belirirse derhal bir doktora başvurulmalıdır. Bu tür şikayetleri yaşayan herkeste ciddi bir rahatsızlık olmayabilir ancak herhangi bir tahliltetkik yapılmadan hafif başlayan bir ağrı mide kanserinin ya da böbrek taşı gibi herhangi bir hastalığın habercisi olabilir. Ağrının neden kaynaklandığını anlayabilmek için mutlaka tahliltetkik işlemlerinin yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Ağrının yeri önemli bir ayrıntıdır”
Ağrının yerinin önemli olduğuna dair açıklamalarda da bulunan Dr. Tekin, “Ağrının yeri önemli bir ayrıntıdır. Karın ağrısının neden kaynaklandığını anlamak ve doğru tedavi sürecini başlatabilmek için ağrı olan bölge bize önemli ipuçları vermektedir. Örneğin safra kesesinden kaynaklanan ağrı karnın sağ üst bölümlerinde hissedilirken, apandisit sağ alt karın bölgesinde ağrıya sebep olabilir“ diye konuştu.

Öte yandan, karın ağrılarında teşhis konulmadan ağrı kesici kullanılmaması gerektiğini belirten Op. Dr. Mehmet Tekin “Belirtmek gerekir ki ağrısı olan kişilerin doktora gitmeden ve herhangi bir teşhis konulmadan önce ağrı kesici almamaları gerekir. Sebebinin henüz saptanmadığı bir ağrı için ağrı kesici almak bulguların azalmasına neden olup teşhis konulmasını zorlaştırmaktadır. Karın ağrımız şiddetliyse, bir süredir ağrı çekiyorsak, aniden şiddetli bir ağrı başladıysa ve karın ağrısı yaşamımızı olumsuz yönde etkiliyorsa hemen doktora başvurulması gerekir.” ifadelerini kullandı.

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