Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Bakan Ziya Selçuk, ilk dönemdeki gayretleri için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti



Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ-Antalya Karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Denizli'de bu sabah başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Denizli-Antalya Karayolu'nun Cankurtaran mevkisinde yol, ulaşıma kapandı.

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Denizli istikametinden Antalya ve Muğla yönüne giden sürücülere geçiş izni verilmedi. Kar lastiği ya da zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN

2021-01-18 12:30:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.