Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çeviriyor Başkan Zolan: "Büyükşehir 7/24 sahada"

Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yine görev başında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Eski Yol olarak bilinen Necip Ali Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Büyükşehir ekiplerinin 7/24 sahada olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Ne yapıyorsak sizler için, Denizli'miz için yapıyoruz" dedi.



Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çeviren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini gideren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler, Denizli'nin önemli ulaşım arterlerinden olan, Cumhuriyet, Kayıhan, Hürriyet, Yunus Emre, Asmalı Evler, Bağbaşı ve birçok mahalleye ulaşımı sağlayan Eski Yol olarak bilinen Necip Ali Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan sokağa çıkma kısıtlamasında ekiplerin çalışmalarını inceledi. Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni’nin eşlik ettiği Başkan Zolan ekiplerle bir süre sohbet edip kolaylıklar diledi.



Başkan Zolan esnafa hayırlı işler diledi

Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar için mesai yapan esnafa da hayırlı işler dileyen Başkan Zolan, Büyükşehir ekiplerinin 7/24 sahada olduğunu söyledi. Başkan Zolan, şunları kaydetti:

“Ekiplerimiz sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, Denizli’mizin önemli arterlerinden, Cumhuriyet, Kayıhan, Hürriyet, Yunus Emre, Asmalı Evler, Bağbaşı ve bir çok mahallemize ulaşımı Necip Ali Caddemizde asfalt yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Siz evde kalın, biz sizler için çalışıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz. Ne yapıyorsak sizler için, Denizli’miz için yapıyoruz"

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