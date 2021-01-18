

Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı (2)ARAÇ KUYRUĞU 5 KİLOMETREYE ULAŞTI

Kar yağışı nedeniyle kapanan Denizli-Antalya Karayolu'nda yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Zincir ya da kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Kayganlaşan yol nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açmak için çalışması devam ediyor.

Kumluca ilçesinden İzmir'e giden Avni Kaanarslan, bölgede yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Kar yağışı nedeniyle iki saattir yoldayız. Aracımız yolda kaldı. Yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.

Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerden Mehmet Veysi de "Denizli'ye 15 kilometre mesafede yolda kaldık. Birbuçuk saattir yoldayız. Daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Ekipler çalışıyor. Arkamızda kilometrelerce kuyruk oluştu" diye konuştu.Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN

2021-01-18 13:41:06



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