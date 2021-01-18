Denizlispor, Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklanırken, Denizlispor deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Yukatel Denizlispor’un 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 19.00'da oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; “Galatasaray Yukatel Denizlispor maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç ve Onur Özütoprak yönetecek.”

Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa en son 16 Ocak 2021 Cumartesi günü Antalyaspor ile Trabzonspor maçında VAR hakemi olarak görev almıştı.

Yeşil siyahlı futbolcular tek antrenman ile hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray’ın çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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