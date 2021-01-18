Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı (3)

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

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DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDIDenizli-Antalya Karayolu, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Polis ekipleri tarafından karayolunda zincirsiz ve kar lastiksiz araç geçişine izin verilmiyor. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu Cankurtaran mevkiinde, karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Denizli

2021-01-18 14:29:44



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