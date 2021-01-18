Karda mahsur kalan köpeklerin imdadına jandarma yetişti

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Denizli’de etkili olan kar yağışının ardından sahibinin ulaşamadığı anne ve iki yavru köpeği jandarma ekipleri donmaktan kurtardı.

Denizli’nin Honaz ilçesi Karaçay Mahallesinde sahipleri, anne ve 2 yavru köpeğine kapanan yol nedeniyle ulaşamadı. Jandarma ekiplerinden yardım isteyen aile üyelerinin imdadına Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yetişti. Anne ve 2 yavru köpeği donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

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