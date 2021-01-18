Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i, tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 35 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 132 gram metamfetamin, 419 gram esrar, 10 gram eroin, 12 yeşil reçeteyle satılan hap, 34 birim bonzai, 2 adet hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan 35 şüpheliden 15'i, tutuklandı. 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-18 18:43:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.