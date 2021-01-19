Denizli'yi kaplayan beyaz örtü kendine hayran bıraktırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'yi kaplayan beyaz örtü kendine hayran bıraktırdı

İHA

Denizli'yi kaplayan beyaz örtü kendine hayran bıraktırdı

Denizli’de etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Havadan görüntülenen kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Denizli’de dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerine kadar etkisini arttırarak devam etti. Kar yağışının ardından kentin farklı noktaları drone ile havadan görüntülendi. Beyaz gelinliğini giyen kentten kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehirde yüksek rakıma sahip Ornaz Vadisinden çekilen görüntüler görenleri hayran bıraktırdı. Yeşil ile beyazın birleşimi adeta nefesleri kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 248 kişiye 223 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 248 kişiye 223 bin ...
Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Sentetik uyuşturucu imal ettiği belirlenen şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Sentetik uyuşturucu imal ettiği belirlenen şüpheli, ...
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
FETÖ firari polisten kaçamadı
YEREL HABERLER FETÖ firari polisten kaçamadı
Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 15 bin TL ceza kesildi Denizli’de 253 işyeri denetlenerek, 733 kişinin GBT ve HES Kodu sorgulaması yapıldı
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 15 bin TL ceza ...
Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 400 lira ceza Denizli’de bir haftada 44 bin 400 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 400 lira ...
104 amatör kulübe 600 binlik can suyu
YEREL HABERLER 104 amatör kulübe 600 binlik can suyu
Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası ...
Denizli’de gözaltına alınan 35 uyuşturucu tacirinden 15'i tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de gözaltına alınan 35 uyuşturucu tacirinden ...
Kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon: 3 gözaltı
Denizli’de 463 farklı asayiş olayında 272 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 463 farklı asayiş olayında 272 şüpheli ...
100 kişilik ekip 24 saat kar nöbeti tutacak
YEREL HABERLER 100 kişilik ekip 24 saat kar nöbeti tutacak
Karda mahsur kalan köpeklerin imdadına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan köpeklerin imdadına jandarma ...
İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı
YEREL HABERLER İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı
Kar kazaları da beraberinde getirdi Kayganlaşan yolda çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğine vurdu
YEREL HABERLER Kar kazaları da beraberinde getirdi Kayganlaşan yolda ...
Denizlililer karın keyfini çıkardı Vatandaşlar karın keyfini çıkartırken, Büyükşehir kar mesaisinde Denizli Büyükşehir Belediyesi kar mesainde
YEREL HABERLER Denizlililer karın keyfini çıkardı Vatandaşlar karın ...
Pamukkale Belediyesi kar mesaisinde Pamukkale’de 61 mahallede yol açma, tuzlama ve temizlik çalışmaları yapıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi kar mesaisinde Pamukkale’de 61 ...
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı (3)
YEREL HABERLER Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma ...
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı (3)
YEREL HABERLER Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma ...
Denizlispor, Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek
YEREL HABERLER Denizlispor, Galatasaray maçını Suat Arslanboğa ...
Denizlispor, Galatasaray maçına tek antrenmanla çıkacak Rodallega ve Bergdich Galatasaray maçında forma giyecek
YEREL HABERLER Denizlispor, Galatasaray maçına tek antrenmanla ...
Kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü Kar yağışının başlamasıyla çocuklar sokaklarda kar topu oynadı
YEREL HABERLER Kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü Kar yağışının ...
Zincirsiz sürücülerin çıkışına izin verilmedi
YEREL HABERLER Zincirsiz sürücülerin çıkışına izin verilmedi