Kızılcabölükspor, Osmaniyespor'dan Hamit'i kadrosuna kattı

Emekli maaşları ne kadar

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DENİZLİ,(DHA)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Kızılcabölükspor, Osmaniyespor´dan Hamit Bayraktar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Osmaniyespor´da ilk yarıda 11 maçta forma giyen 28 yaşındaki stoper, 1 gol atma başarısı gösterdi.

3'üncü Lig'de 129 karşılaşmada 4 gol kaydeden Hamit, "Kızılcabölükspor forması giyeceğim için mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-01-19 10:56:29



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