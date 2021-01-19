Denizlispor, Galatasaray ile 46´ncı randevusuna çıkacak



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)Süper Lig´in 20'nci hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, rakibiyle 46'ncı randevusuna çıkacak. İki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray 30 galibiyet alırken, Denizlispor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Müsabakaların 9'u ise berabere tamamlandı. Denizlispor, Galatasaray'la karşılaştığı son 8 lig maçının 7'sini kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, Denizlispor'u konuk ettiği son 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Denizlispor, Galatasaray'a karşı son galibiyetini geçtiğimiz sezonun açılış maçında 2-0'lık skorla almıştı. Ligde 5 maçtır galibiyete hasret kalarak 14 puanla düşme hattında son sıraya demir atan yeşil-siyahlılarda son olarak Beşiktaş derbisini kaybeden Galatasaray'la oynanacak maçta tedavileri süren Subotic, Varela, Mustafa Yumlu ve Özgür Çek forma giyemeyecek. Ege ekibinde Mesanovic ve Sacko sarı kart sınırında yer alıyor. Hatayspor karşısında sarı kart cezaları nedeniyle oynayamayan deneyimli forvet Rodallega ve sol bek Bergdich görev verilmesi durumunda bu karşılaşmada forma giyebilecek.

Eksiklerin çokluğu ve kulüpteki mali sıkıntılar yüzünden de sıkıntı yaşayan Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, İstanbul deplasmanında ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-01-19 11:32:21



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