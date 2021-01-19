Denizlispor Ahmed Yasin'le imzaladı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)Süper Lig'de yarın Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya geleçek Yukatel Denizlispor ilk dış transferine imza attı. Yeşil-siyahlılar son olarak BK Hacken forması giyen Ahmed Yasin'i resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Irak Milli Takımı'nda da görev alan Ahmed Yasin'e hoşgeldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Avrupa'daki kariyerine İsveç'te başlayan deneyimli futbolcu; bu ülkede BK Forward, Örebro, AIK ve Hacken formalarını giydi. Yasin, Danimarka'da Aarhus, Katar'da ise Al Muaidar ekiplerinde oynadı. Denizlispor'da eski kaleci Adam Stackhowiak'ın alacağından kaynaklı son anda gelen transfer yasağının oyuncuya ödeme yapılarak kaldırılacağı açıklanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-01-19 11:42:30



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