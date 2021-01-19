Uyuşturucuyu bellerinde taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'de otogarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 370 gram esrarın olduğu paketleri bellerine bağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde otobüsü takibe alan polis ekipleri, otogarda operasyon düzenledi.
Otobüsten inen 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin bellerine bağladıkları paketlerden 370 gram esrar çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-01-19 17:39:46
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