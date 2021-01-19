Cinayet hükümlüsü yakalandı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)ERZURUM'da cinayet şüphelisi olarak hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.E., Denizli'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.E., tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 52 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.E.'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşsu Mahallesi'nde bir evde saklandığını öğrendi. Operasyon düzenleyen polis, K.E.'yi gözaltına aldı. 'Çocuğu kasten öldürme' gözaltına alınan K.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-01-19 19:31:18



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