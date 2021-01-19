Yangında iki atölye kül oldu

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde kereste ve bıçak imalatı yapılan iki atölye, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'ndeki bir bıçak atölyesinde, saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki kereste atölyesine sıçradı. Atölye çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Atölyeler kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Serinhisar Deniz TOKAT

2021-01-19 21:52:55



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