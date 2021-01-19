Alevlere teslim olan atölyede yüz binlerce liralık zarar oluştu

Göz ve göz çevresi estetiği ile gelen gençlik

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, tiner parlaması sonucu alevlere teslim olan bıçak ve kereste atölyesinde yüz binlerce liralık zarar oluştu. Metrelerce alevlerin yükseldiği atölyelerde yangın, uzun süreli uğraşların ardından kontrol altına alındı.

Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesinde faaliyet gösteren Şevket Aktürk’e ait bıçak ve kereste atölyesinde tiner parlaması sonucu yangın çıktı. İçeride bulunan çok sayıda tiner kovasına sıçrayan alevler nedeniyle yangın giderek büyüdü. Bıçak atölyesinin etrafında bulunan kereste işleme bölümüne alevlerin sıçraması üzerin iş yerindeki yangından yükselen alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaklaşık 2,5 saatlik uğraşı ardından alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yüzbinlerce liralık zarar oluştuğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.