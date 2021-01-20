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Türkiye’nin ilk sanal ev tekstili fuarı sona erdi VIRTUAL HOMETEX TURKEY fuarı sona erdi Başkan Memişoğlu; “Dijital dünya aslında birçok fırsatı da beraberinde getiriyor”

İHA

Türkiye’nin ilk sanal ev tekstili fuarı sona erdi VIRTUAL HOMETEX TURKEY fuarı sona erdi Başkan Memişoğlu; “Dijital dünya aslında birçok fırsatı da beraberinde getiriyor”

Türkiye’nin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarı olan Virtual Hometex Turkey 12 ile 17 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı’nın destekleri, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) işbirliğiyle düzenlenen fuarı 79 ülkeden bin 101’i yabancı olmak üzere toplam bin 665 kişi ziyaret etti. Fuarın ilk gününde 9 bin 879 olan toplam etkileşim sayısı fuar süresince 30 bini aştı.

Türkiye’nin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarı olan Virtual Hometex Turkey 12 ile 17 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) işbirliğiyle düzenlenen fuarı 79 ülkeden bin 101’i yabancı olmak üzere toplam bin 665 kişi ziyaret etti. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, sanal fuarın 17 Ocak tarihinde sona erdiğini, ancak dijital platformun 60 gün daha açık kalacağını ve bu durumun da ev tekstili sektörüne olumlu yansıyacağını belirtti. Başkan Memişoğlu, “Ülkemizin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarını geride bıraktık. 79 ülkeden toplam 1665 alıcıyı fuarımızda ağırladık. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’dan önemli alıcıların da fuarımızda aktif ziyaretçi konumunda olduğunun altını çizmek istiyorum. Türk ziyaretçilere baktığımızda, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firmaların satın alımcılarının çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz. Virtual Hometex Fuarı’nın dijital platformu 60 gün daha açık kalacak ve katılımcılarla ziyaretçilerin irtibatı devam edecek” dedi.

“Dijital dünya aslında birçok fırsatı da beraberinde getiriyor”
Başkan Memişoğlu, “Bilindiği gibi Heimtextil Fuarı önce 47 Mayıs 2021’e ertelenmişti. Bu hafta başında yapılan açıklamayla birlikte, Messe Frankfurt 2021 yılında Heimtextil Fuarı’nın düzenlenmeyeceğini bildirdi. Böylelikle Denizli Sanayi Odamızla birlikte, Messe Frankfurt’un paydaşlığında gerçekleştirdiğimiz Virtual Hometex Fuarı sayesinde Denizlili ihracatçılarımız için Heimtextil’in normal tarihlerinde bir fuar düzenlemiş olduk. Ocak ayının sonunda fuar katılımcılarıyla gerçekleştireceğimiz toplantıda fuara ilişkin geri bildirimleri alacağız. Neleri iyi yaptık, hangi noktaları geliştirmemiz gerekiyor sorularına yanıt arayacağız. Dijital dünya aslında birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Biz de hem ev tekstili hem de diğer sektörler için dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak istiyoruz. Yeni projelerimizde de Denizli Sanayi Odamızla yol arkadaşlığımız, güç birliğimiz devam edecek. Bu noktada, Virtual Hometex Fuarı’nı birlikte düzenlediğimiz Denizli Sanayi Odamıza, DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu’na ve tüm yönetim kurulu üyelerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Virtual Hometex Fuarı’na katılım sağlayan, bu büyük organizasyonda bizlere destek olan Denizlili, Bursalı ve İstanbullu ihracatçılarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

“Hedeflediğimiz ülke ve müşteri portföyüne ulaştığımızı görmek bizi çok mutlu etti”
Paydaşlar arasında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu da sektörde ilk defa gerçekleştirilen fuardan olumlu dönüşler beklediklerini ifade ederek “Denizli’nin ilk sanal fuarını ve Türkiye’deki ilk sanal fuarlardan birini gerçekleştirdik. Büyük bir heyecanla yola çıkarken bazı teknik aksaklıkların yaşanabileceğini öngörmüştük ama beklediğimizden çok daha olumlu sonuçlar elde ettik. Hedeflediğimiz ülke ve müşteri portföyüne ulaştığımızı görmek bizi çok mutlu etti. Bu fuarı bir boşluğu doldurmak adına değil ve fakat biz buradayız ve üretmeye, ihraç etmeye devam ediyoruz. Bu mesajı tüm dünyaya vermek için gerçekleştirdik ve amacımıza da ulaştığımızı düşünüyoruz. Uluslararası seyahatlerin kısıtlandığı ve kendimizi ifade edebildiğimiz tek yer olan dijital ortamda böyle bir mesajı vermek hem Denizli hem de Türkiye için önemliydi. İlk defa tecrübe edilen sanal fuar organizasyonunda Denizli Sanayi Odası olarak DENİB ile güzel bir işbirliğine imza attık. Sanal fuar ile elde ettiğimiz bu tecrübeyi ve işbirliği kültürümüzü farklı sektörlerde de sürdürmek için çalışmalarımıza başladık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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