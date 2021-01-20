Pamukkale Belediyesporlu Fadi’ye olimpiyat daveti Fadi, Tokyo 2021 Olimpiyatları’nda mücadele verecek Fadi; “Türkiye’ye madalya ile dönmek istiyorum”

Pamukkale Belediyespor’un tekerlekli sandalye basketbol takımında görev yapan Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, Tokyo 2021 Yaz Olimpiyatları’nda boy gösterecek.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nün ilk aktif branşı olan tekerlekli sandalye basketbol takımında forma giyen Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, bu yaz olimpiyatlarda mücadele verecek. 4 sezondur mavi beyazlı takımın formasını giyen Fadi için Filistin Paralimpik Komitesi’nden davet geldi. 23 Temmuz ile 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Tokyo 2021 Yaz Olimpiyatları’na hazırlanan Filistin Milli Takımı, Şubat ayı sonunda Dubai’de düzenlenecek olan turnuvayla olimpiyatlara hazırlanacak. Fadi’nin de yer aldığı Filistin Milli Takımı, Tunus’ta Nisan ayında yapılacak turnuvaya da katılacak. Pamukkale Belediyesporlu Fadi de Fazza Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası’na katılacak kadroya alındı. Fadi, Tokyo 2021 Olimpiyatları’nda gülle atma, disk atma ve cirit dallarında mücadele verecek.



“Türkiye’ye madalya ile dönmek istiyorum”

Hazırlıklarına Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde yaptığı antrenmanlarla devam eden başarılı sporcu, hedefini madalya olarak belirledi. Daha önce 2008 yılında Pekin’deki olimpiyatlarda gülle atmada bronz madalya kazanan Fadi, 2009 yılında Çin’deki Masters Oyunları’nda gülle atmada bronz madalya, yine aynı ülkede 2011 yılında yapılan oyunlarda gülle atmada, disk atma ve cirit dallarında da 3 bronz madalya kazanmıştı. Madalyalarına yenilerini eklemek istediğini söyleyen Pamukkale Belediye Spor Kulübü sporcusu Fadi, “Ben 4 yıldır Pamukkale Belediyespor’da basketbol oynuyorum. Kulübüm bana her türlü desteği sağlıyor. Ben de bu olimpiyatlarda başarılı olarak Türkiye’ye madalya ile dönmek istiyorum. Madalya kazandığımda ülkem Filistin bayrağı ile birlikte Türk bayrağını da onurla dalgalandıracağım. Umarım bir gün Türkiye için de madalya kazanırım. Bana destek olan Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki’ye ve kulüp yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.



“Kendisine başarılar diliyorum umarım derecelerle ülkemize döner”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise tekerlekli sandalye basketbol takımında yer alan Filistinli Fadi El Deeb’in milli takıma davet edilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, “Bedensel engelli sporcumuz sadece basketbol değil, gülle atma, disk atma ve cirit ile de uğraşıyor. Bu dallarda ülkemize gelmeden önce dereceleri de var. Bu yaz Tokyo’da yapılacak olan Paralimpik Olimpiyatları’nda bu dallarda mücadele edecek. Kendisine başarılar diliyorum, umarım derecelerle ülkemize döner” diye konuştu.

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