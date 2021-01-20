Mucize eseri yaşadığı belirlenen hastanın aort damarı yapay damarla değiştirildi



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)MERSİN'de yaşayan Tayfun Bozdoğan (59) birden başlayan öksürük sebebiyle gittiği Denizli'deki Özel Sağlık Hastanesi'nde gerçekleştirilen mucize bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ünal Açıkel "Hastamızın aort damarında yırtılma ve balonlaşma vardı. Bizler bu tip anevrizmaları `saatli bomba´ olarak tanımlarız" dedi.Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Bilgisayar İşletmeni olarak çalışan 59 yaşındaki Tayfun Bozdoğan öksürük şikayeti ile Mersin'de hastaneye başvurdu. Aort damarında yırtılma ve balonlaşma olduğu tespit edilen Bozdoğan, ameliyat için hastane arayışına girdi. Kızı ve damadının tavsiyesiyle Denizli'ye gelen Bozdoğan `Özel Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi 'ne başvurdu.`YAMASI MUCİZE´Gerçekleştirilen operasyonla aort damarı alınan ve yapay damar takılarak sağlığına kavuşan Tayfun Bozdoğan, kendisini hayata döndüren doktoruna teşekkür ediyor. Özel Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel, hastanın damarındaki balonlaşmanın diğer hastalara göre daha fazla olduğunu ve yaşamasının mucize olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:"Hastamız, bize geldiğinde aort damarında bir yırtık oluştuğunu ve o bölgede bir büyüme tespit ettik. Göğüs boşluğunda bir baskı oluşuyordu. Bu durum, soluk borusunu sıkıştırıyordu. Nefes darlığı ve ağrı vardı. Aslında bu büyüklükte çok rastlamıyoruz. Genelde bu rahatsızlığı olan hastalar bu noktaya gelmeden hayatını kaybediyor. Daha önce 12 veya 14 santimetre anevrizma ameliyat etmiştik; ama böylesiyle ilk kez karşılaştık. Tayfun Bey'in anevrizması 20 santim boyunda, çapı da 15 santimetreydi. Genelde kalpten çıkan noktada anevrizmayla karşılaşırken hastamızda hem çıkan aort da hem de aortun sırta doğru döndüğü bölgede çok büyük anevrizması vardı. Ameliyatla birlikte balonlaşmış olan damarı çıkarttık. Yerine, yapay damar takıldı. Kafaya ve kollara giden damarlara da tek tek baypass yapıldı. Ameliyat olmasaydı; hastamızın yaşama şansı yoktu. Bizler, bu anevrizmaları saatli bomba olarak tanımlarız. Hastamız şansına yaşamış" dedi.'SAATLİ BOMBA GİBİ GEZİYORMUŞUM'Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan Tayfun Bozdoğan ise, "Bir anda öksürük belirdi. Hastaneye gittim. Doktorlar `aort anevrizmayla ilgili bir sıkıntı ve balonlaşma olduğunu´ söyledi. Bunun üzerine hastalığımın tedavisini yapacak doktor ile hastane arayışına girdik. Daha sonra kızım ve damadım Denizli'de böyle bir operasyonun başarılı olacağını duymuş. Bu sırada kalbim büyümüş, göğüs ile sırtım da ağrılarım artmıştı. Özel Sağlık Hastanesi´nde ameliyat olduktan sonra sağlığım düzeldi. Şimdi kontrol için geliyorum. Çok şükür durumum gayet iyi. Doktorum daha önce saatli bomba gibi gezdiğimi söyledi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-01-20 14:02:52



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