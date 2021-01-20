Denizlispor'da Diskerud'tan imza

Emekli maaşları ne kadar

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi. İlk olarak Iraklı orta saha Ahmed Yasin'i resmen kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılar, Mikkel Diskerud'u da kadrosuna kattı. Son olarak İsveç'in Helsinborg takımında forma giyen 30 yaşındaki Norveç asıllı ABD'li orta saha oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Stabaek Fotball´da başlayan deneyimli oyuncu, Gent, Rosenborg, Göteborg, Manchester City U23, Ulsan Hyundai gibi takımlarda forma giydi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-01-20 17:47:19



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