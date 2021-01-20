Mix Diskerud, 1,5 yıllığına Denizlispor’da

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Y. Denizlispor ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir isim daha ekledi. Yeşilsiyahlı ekip, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu Mix Diskerud’u 1,5 yıllığına renklerine bağladı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Denizlispor, ikinci oyuncuyla sözleşme imzaladı. Son olarak Helsingborgs takımında forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mix Diskerud ile sözleşme imzaladı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına renklerine bağladı. Denizlispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mix Diskerud'a hoş geldin diyor, yeşilsiyah formamız altında başarılar diliyoruz” denildi.

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