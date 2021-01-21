İntihar dendi, infaz çıktı İşten dönünde kapının önünde kanlar içinde bulunan genç hastanede hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, iş dönüşü kapının önünde kanlar içerisinde bulunan genç, ameliyata alındığı sırada hayatını kaybetti. İlk başta intihar ettiği düşünülen gencin, boynundan 2 el ateş edilerek infaz edildiği ortaya çıktı.



Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saat 20.30 sıralarında işten çıktıktan sonra eve gelen 30 yaşındaki Burak Turna apartmanın önünde silahla vurulduğu belirtildi. Silah seslerini duyan komşuları tarafından evinin önünde yaralı olarak bulundu. Vatandaşlar tarafından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olan Turna, hastanede ameliyata alındı. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Turna’nın silah ile sırtından vurulduğu iddia edildi.

Polis ekipleri olay yerinde gerçekleştirdiği inceleme çalışmalarının ardından şüpheli ya da şüphelileri araştırmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli ya da şüpheliler için arama çalışması başlattı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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