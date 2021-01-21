Türkiye’nin verdiği destekle hayatlarında ilk kez para kazandılar 5 ilde uygulanan PEP projesi sayesinde iş sahibi olan Suriyeli ve Azeri kadın, “Proje sayesinde özgüvenimiz arttı” diyerek Türkiye’ye teşekkür etti

İstanbul, Adıyaman, Denizli, Diyarbakır ve Tekirdağ illerinde geçici koruma altındaki yabancılara yönelik yürütülen proje kapsamında meslek sahibi olarak hayatlarında ilk kez para kazanan Azeri, Afgan ve Suriyeli üç kadın, "Proje sayesinde özgüvenimiz arttı” diyerek Türkiye’ye teşekkür etti.

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamında mesleki eğitimlerini tamamlayan ve mesleki sertifika alan mezun kursiyerler, kalifiye personel arayışında olan işverenlerle bir araya gelmeye devam ediyor. İstihdamı ağına alınan Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi Adıyaman, Denizli, Diyarbakır, İstanbul ve Tekirdağ illerinde yürütülüyor. 5 ildeki 18 halk eğitimi merkezinde mesleki eğitimler veriliyor. Bu halk eğitim merkezlerinden biri olan Denizli Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan ‘’Düz Dikiş Makineci’’ eğitimini başarıyla bitiren 3’ü Türk, 1’i Azeri, 1’si Suriyeli ve 1’isi de Afgan uyruklu 6 proje yararlanıcısı kadın, tekstil alanında uygun pozisyonlara yönlendirilerek istihdama kazandırıldı.

Proje, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ArGe ve Projeler Daire Başkanlığı ve Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı adına Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) tarafından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği iş birliği ile yürütülüyor.

Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi projesiyle kariyer kapılarını aralayan kursiyerler, edindikleri yeni meslekler hem hayatlarında ilk kez para kazandılar hem de aile ekonomisine katkı sağladılar. Türkiye’nin sahip çıktığı yabancı uyruklu kadınlar, özgüven ve para kazanmalarını sağlayan projeden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.



“Mevsimlik işçi olarak çalışıyordu, meslek sahibi oldu”

Savaştan kaçarak Türkiye’ye göç eden 24 yaşındaki Suriyeli Rukiye Hamdi, “Mevsimlik işçi olarak birden fazla portakal, nar, kiraz ve tütün tarlasında çalıştım. Savaştan kaçarken kendimi kavurucu sıcağın ortasında gece gündüz tarlada çalışırken buldum. Bir mesleğe sahip olmanın hayalini kurarken PEP projesi ile karşılaştım. Sevdiğim mesleği yapmanın yanı sıra aile bütçeme katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Meslek sahibi olmanın yanı sıra hem arkadaş hem de para kazandım. Türk yetkilikler bize çok iyi davrandı. Onların verdiği destekle meslek öğrenip özgüvenimi kazandım. Herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.



“Kimseye muhtaçlığım kalmadı”

Küçük yaştan beri maddi açıdan birçok zorlukla mücadele ettiğini ifade eden Azeri uyruklu 35 yaşındaki ev hanımı Ayna Sarısoy da, proje sayesinde ekonomik özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. Kendi ayaklarının üzerine durabildiğini ifade eden Sarısoy, şöyle konuştu:

“PEP projesine iş sahibi olmak için katıldım. Şu an elimde bir mesleğim var ve kimseye muhtaç olmadan kendi emeğim ile ekmeğimi kazanabiliyorum. Bu sebeple kendimi daha güçlü hissediyorum. Makineci olmak zaten hayalimdi. İşimi seviyorum, bulunduğum yerde çalışmayı seviyorum. PEP Projesinin benim gibi birçok kadının hayalini gerçekleştirmesine vesile olduğuna inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim”

Proje kapsamında meslek öğrenen 6 kadını işletmesinde istihdam eden tekstilci Arif Yavuz ise “İsmim Arif Yavuz uzun yıllardır tekstil işiyle uğraşıyorum PEP projesinden eleman aldık yaklaşık 67 tane civarında kendilerine burada iş imkanı sağladık ve şu an kendilerinden oldukça memnunuz. Hem devletimiz destek veriyor hem de biz destek vermeye çalışıyoruz” dedi.

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