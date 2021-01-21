SGK İl Müdürü Mersim’den yapılandırma uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK İl Müdürü Mersim’den yapılandırma uyarısı

İHA

SGK İl Müdürü Mersim’den yapılandırma uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (GDK) Denizli İl Müdürü Abdullah Mersim, yapılandırmadan faydalanan mükelleflere ilk taksit ödemelerini 31 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları uyarısında bulundu.
Borçlarını yeniden yapılandıran ve taksitlendirme imkanından faydalanan mükellefleri uyaran SGK İl Müdürü Abdullah Mersim, “Yapılandırılan borçlara ilişkin olan gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek yerine YİÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak, yapılandırılan borcun peşin olarak ödenmesi halinde ise hesaplanan tutardan da yüzde 90 oranında ayrıca indirim yapılacaktır. Yapılandırılan borçlar, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksit şeklinde de ödenebilecektir. Genel Sağlık Sigortası prim borçları hariç olmak üzere vatandaşlarımızın bu imkanlardan yararlanabilmeleri için 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar Müdürlüğümüze veya ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine şahsen veya internet üzerinden başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) ödemelerini 31 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.
Genel Sağlık Sigortası prim borçları için Başvuru şartı aranmadığından 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Genel Sağlık Sigortası kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek, ayrıca Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan sigortalılarımızdan tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanların 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. Son başvuru tarihinin yaklaşması nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, borcu bulunan işverenlerimiz ve sigortalılarımızın son günü beklemeden internet üzerinden yada en yakın Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurarak yapılandırma fırsatından yararlanmalarının faydalarına olduğu hususunu, Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak kamuoyunun bilgilerine sunarız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 günde 582 kişiye umut oldular
YEREL HABERLER 3 günde 582 kişiye umut oldular
Sınav stresini yenen öğrenciler, güvenli interneti öğrendi
YEREL HABERLER Sınav stresini yenen öğrenciler, güvenli interneti ...
Türkiye’nin verdiği destekle hayatlarında ilk kez para kazandılar 5 ilde uygulanan PEP projesi sayesinde iş sahibi olan Suriyeli ve Azeri kadın, “Proje sayesinde özgüvenimiz arttı” diyerek Türkiye’ye teşekkür etti
YEREL HABERLER Türkiye’nin verdiği destekle hayatlarında ilk kez ...
Yaralı atmaca tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı Büyükşehir vahşi doğaya da sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Yaralı atmaca tedavisinin ardından özgürlüğe kanat ...
Denizlispor'da moraller dip yaptı
YEREL HABERLER Denizlispor'da moraller dip yaptı
Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere parçalattı
YEREL HABERLER Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere ...
İntihar dendi, infaz çıktı İşten dönünde kapının önünde kanlar içinde bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İntihar dendi, infaz çıktı İşten dönünde kapının ...
Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler ...
'Kuş cenneti' Yayla Gölü buz tuttu
YEREL HABERLER 'Kuş cenneti' Yayla Gölü buz tuttu
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı
YEREL HABERLER Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje ...
Mix Diskerud, 1,5 yıllığına Denizlispor’da
YEREL HABERLER Mix Diskerud, 1,5 yıllığına Denizlispor’da
Denizlispor'da Diskerud'tan imza
YEREL HABERLER Denizlispor'da Diskerud'tan imza
103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı
YEREL HABERLER 103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı
Kara tezgahlarda üretilen peşkirlere Avrupa’dan büyük ilgi Kara tezgahlarda dokunan peşkirler ev hanımları tarafından saçakları elde bükülüyor
YEREL HABERLER Kara tezgahlarda üretilen peşkirlere Avrupa’dan büyük ...
Denizlispor’un 8 haftalık fikstürü belli oldu
YEREL HABERLER Denizlispor’un 8 haftalık fikstürü belli oldu
Mucize eseri yaşadığı belirlenen hastanın aort damarı yapay damarla değiştirildi
YEREL HABERLER Mucize eseri yaşadığı belirlenen hastanın aort damarı ...
Pamukkale Belediyesporlu Fadi’ye olimpiyat daveti Fadi, Tokyo 2021 Olimpiyatları’nda mücadele verecek Fadi; “Türkiye’ye madalya ile dönmek istiyorum”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesporlu Fadi’ye olimpiyat ...
Türkiye’nin ilk sanal ev tekstili fuarı sona erdi VIRTUAL HOMETEX TURKEY fuarı sona erdi Başkan Memişoğlu; “Dijital dünya aslında birçok fırsatı da beraberinde getiriyor”
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk sanal ev tekstili fuarı sona ...
Arkadaşlarının öldürmeye çalıştığı genç ağabeyine sığındı
YEREL HABERLER Arkadaşlarının öldürmeye çalıştığı genç ağabeyine ...
Büyükşehir itfaiyesi 2020'de 7 bin 18 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Büyükşehir itfaiyesi 2020'de 7 bin 18 olaya müdahale ...
Alevlere teslim olan atölyede yüz binlerce liralık zarar oluştu
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan atölyede yüz binlerce liralık ...
Merkezefendi, Serkan Menteşe ile anlaştı
YEREL HABERLER Merkezefendi, Serkan Menteşe ile anlaştı
Yangında iki atölye kül oldu
YEREL HABERLER Yangında iki atölye kül oldu
Alevler atölyeden metrelerce yukarıya yükseldi Metrelerce yükselen alevlerin diğer atölyelere sıçramaması için zamanla yarışıldı
YEREL HABERLER Alevler atölyeden metrelerce yukarıya ...