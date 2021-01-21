

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde bulunan 2 bin 420 rakımlı Denizli Kayak Merkezi'nde kar sevinci yaşanıyor. Bu yıl kuraklık nedeniyle kayak sezonu açılamayan tesiste kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'nde kar mutluluğu yaşanıyor. Bu yıl, kuraklıktan olumsuz etkilenen ve pandemi nedeniyle alınan tedbir kapsamında da kapılarını ziyaretçilerine açamayan 2 bin 420 metre rakıma sahip merkezde, son yağışlarla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. En uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip tesise gelen vatandaşlar, karın tadını çıkardı. Yetişkinler ve çocuklar tesislerde kızağa binip, kartopu oynamanın keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar ise mangal yaptı.

Ailesiyle birlikte kayak merkezine gelen Hatice Erdoğan, "Denizli Kayak Merkezi çok güzel bir yer. Burada yürüyüş yapmak, kaymak ve kartopu oynamak çok keyifli. Karı özlemiştik, burada çok eğleniyoruz" dedi.

Kayak merkezinde kızakla kayan Aleyna Erdoğan, "Şu an kış mevsiminin en güzel zamanı. Kar yağdı ve biz de soluğu burada aldık. Kar topu oynayıp güzel zaman geçirdik" diye konuştu. Mehmet Arslan ise, "Piknik yapıp dolaşmak için buraya geldik. Manzarası harika. Kar yağışıyla birlikte doğal güzelliği hayran bırakıyor" dedi.

Denizli Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun açılabilmesi için pistlerdeki kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşması ve Denizli İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerektiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-21 12:44:32



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