Kargoyla gönderilen radyo içinden uyuşturucu çıktı

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de Narkotik polisleri uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda kargoyla gönderilen radyo içine gizlenmiş şekilde metamfetamin ile eroin ele geçirdi. Uyuşturucu bulunan kargoyu almaya gelen bir kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye kargo yoluyla uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri kargo şirketinde gelip, paketini teslim alıp otomobiline binen bir kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Kargo paketini açan ekipler, havluya sarılı şekilde gönderilen radyonun içini açtıklarında zulalanmış şekilde 930 gram metamfetamin maddesi ile 1 fişek halinde eroin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan kişi emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN

2021-01-21 19:59:33



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