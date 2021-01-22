Araçta gizlenen uyuşturucu maddeler Yunus timlerinin dikkatinden kaçmadı

Denizli’de Yunus timleri şüphelenerek durdurdukları araçta yaptıkları aramada gizlenmiş halde 15 gram esrar ve 5 tane ecza hap buldu. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala Yunus timleri şüphelendikleri aracı durdurdu. Durdurulan araçta bulunan 2 şahsın hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın farklı noktalarında gizlenmiş ve 3 paket halinde yaklaşık 15 gram esrar ve 5 adet kırmızı reçeteli ecza hap ele geçirildi. 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını maddeleri kullanmak amacıyla satın aldıklarını belirttiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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