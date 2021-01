2020 yılında KBS kaydını ihlal eden apartlara rekor ceza

Denizli İl emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada günübirlik konaklama alanlarında KBS sistemine kayıt yaptırmamanın cezaları belirtildi. 2020 yılında kent genelinde yaklaşık 1 milyon TL ceza işlem uygulandığı belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü günübirlik konaklama alanlarında Kimlik Bildirim Sistemi’nin (KBS) aktif olarak kullanılması ve her konaklananın kaydının yapılması gerektiğine dair yazılı açıklamada bulundu. Suça meyilli kişilerin aktif olarak günübirlik konaklama alanlarını kullandığı belirten açıklamada KBS sistemine kayıt olmadan konaklama yaptırdığı tespit edilen iş yeri sahiplerine 2021 yılında 19 bin 667 TL para cezası uygulanacağı ifadeleri yer aldı. KBS sistemine kayıt yaptırarak şifre alan ancak konaklayanları bildirmeyen ve ya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara ise 9 bin 832 TL idari para cezası uygulanacak.

2020 yılında rekor ceza

Çalışanlara ait kimlik bildiriminde bulunmayan işletmelere ise bildirilmeyen her çalışan için 56 TL ceza işlemi uygulanacak. 2020 yılında kent genelinde geçici konaklama yerlerine yönelik olarak 44 bin 10 apart dairesinin kontrolü yapıldığı belirtildi. Yapılan denetimlerde ihlalde bulunan apart sahiplerine toplamda 923 bin 272 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.