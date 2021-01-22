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Denizlispor'da Subotic de sözleşmesini feshetti

DHA

Denizlispor'da Subotic de sözleşmesini feshetti


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalarak 21 takım arasında düşme hattında son sıradan kurtulamayan, son Galatasaray deplasmanındaki 6-1'lik farklı mağlubiyetin şokunu yaşayan Yukatel Denizlispor'da kadrodan ayrılıklar da sürüyor. Mali olarak da sıkıntılı günler yaşayan yeşil-siyahlılarda Aissati'nin ardından savunma oyuncusu Neven Subotic, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Sezon başında transfer edilerek forma giydiği 5 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki Sırp stoper, takımdan ayrıldı. Subotic'in Denizlispor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ara transferde ise daha önce Kosovalı genç Veton Tusha'yı profesyonel yapıp, Iraklı Ahmed Yasin ile ABD'li Mikkel Diskerud'u da kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin, takviye çalışmalarını sürdürdüklerini, pazar günü evlerinde oynayacakları Fatih Karagümrük maçını çıkış fırsatı olarak gördüklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2021-01-22 11:50:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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