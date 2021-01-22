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AK Parti Milletvekili Ök, DTO Başkanı Erdoğan’dan Denizli Teknik Tekstil Merkezi hakkında bilgi aldı Başkan Erdoğan: “Tekstil sektörüne bambaşka bir ivme kazandıracak” Milletvekili Ök: “Denizli için yeni bir dönem başlamıştır”

İHA

AK Parti Milletvekili Ök, DTO Başkanı Erdoğan’dan Denizli Teknik Tekstil Merkezi hakkında bilgi aldı Başkan Erdoğan: “Tekstil sektörüne bambaşka bir ivme kazandıracak” Milletvekili Ök: “Denizli için yeni bir dönem başlamıştır”

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi, şehire ve iş dünyasına yeni bir heyecan getirdi. Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ü, projelerindeki son durum ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSB) açacakları Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin makinalarının kurulması aşamasıyla ilgili ayrıntılı bilgilendirdi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ü ağırladı. Denizli Ticaret Odası’ndaki görüşmede, şehrin ticareti, ihracatı, sanayisi ile ekonomisinin yanı sıra Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ile Denizli Teknik Tekstil Merkezi çalışmaları ele alındı. Başkan Erdoğan ve DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Akay Gündoğan, projenin detaylarını Milletvekili Ök’e aktardı ve sorularını cevapladı. Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ndeki çalışmalarının son hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Uğur Erdoğan, “Denizli’mize çağ atlatacak nitelikte bir teknoloji üssünü, Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizin kapsamında yer alan Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizi kuruyoruz. Makine ve ekipmanlarımızın teslimatı tamamlanmak üzere. Merkezimiz hayata geçtiğinde, büyük bir hızla yeni ve katma değerli ürünlerin üretimine geçiş yapmış olacağız” diye konuştu.

“Tekstil sektörüne bambaşka bir ivme kazandıracak”
Başkan Erdoğan, konuğu Milletvekili Ök’e Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekibinin sürekli sahada, ilgili işletmelerin yetkilileri ve uzmanlarıyla görüştüğünü ve bilgilendirdiğini de anlattı. Başkan Erdoğan, “Ekibimiz, ilgili işletmelerin yetkilileri ile bu konuyla ilgili personelini yerinde ziyaret ederek, projemiz hakkında bilgilendiriyor. Teknik tekstilin sektörlerine, şehrimize ve sanayimize neler kazandıracağını anlatıyor. Projemiz sayesinde kuracak olduğumuz merkezimiz, ilimizde tekstil sektörüne bambaşka bir ivme kazandıracak, farklı ve yeni üretim alanlarının açılmasına da zemin oluşturacak” dedi.

“Denizli sanayisine farklı bir yön çizilmiş olacak”
Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise, Denizli’nin teknik tekstil ticaretinde yer alması adına önemli bir adım atıldığını söyledi. Milletvekili Ök, “Avrupa Birliği fonları ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın desteğiyle, Denizli Ticaret Odamızın öncülüğünde, şehrimize 50 milyon TL’lik bir yatırım kazandırılmış durumda. Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak Teknik Tekstil Merkezi ile, Denizli sanayisine farklı bir yön çizilmiş olacak. Bu merkez, 12 dalda katma değerli ürünlerin üretildiği bir inovasyon merkezi de olacak. Günümüzde, katma değerli ürünler üretmek çok önemli Örneğin, hava geçiren, yatak hastalıklarında iyi gelebilen bir havlu ürettiğinizde, bu çok daha başka bir ürün haline dönüşüyor. Bu merkez sayesinde yapılacak ArGe ve inovasyon sonucunda da 1 liralık bir ürün, 10 liralık bir katma değere dönüşecek. Artık katma değerli ürünler üretmeliyiz ki, cari açığımız hızla azalsın, ihracatımız daha da artsın” diye konuştu.

“DTO’nun Teknik Tekstil Merkezi ile, Denizli için yeni bir dönem başlamıştır”
İnovasyon ve ARGE çalışmalarının firmalar için ekstra bütçe anlamına geldiğini de söyleyen Milletvekili Ök, bu anlamda Denizli Ticaret Odası’nın üreticilerin işini kolaylaştıracak ve elini güçlendirecek çok önemli bir imkan sağlayacağına dikkat çekti. Ök, “İnovatif üreticiler ile yeni fikri olanlar, bu merkeze gelip, bilgilendirme ve uzmanlardan bilgi almanın yanı sıra araştırma geliştirme, inceleme, teknik analiz ve teşhis yaptırabilecek. Bu yönüyle de merkez, sanayicimize ciddi katkı sağlayacak. Merkezin burada kurulmuş olmasıyla, Denizli tekstiline yeni bir yön çizilecek ve sanayimizde yeni bir vizyonun başlayacağını düşünüyorum. Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz ile, 2021 yılında, Denizli için yeni bir dönem başlamıştır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Merkezi Denizli’ye kazandıran başta Denizli Ticaret Odası Başkanımız Uğur Erdoğan olmak üzere, tüm ekibi tebrik ediyorum” dedi.

“OSB’lere ayrılan bütçe, yüzde 400 arttırıldı”
Devletin 2021 yılı bütçesinin en önemli özelliklerinden birinin ARGE ve inovasyona ayrılan bütçenin yüzde 100 arttırılması olduğunu da dile getiren Milletvekili Ök, Organize Sanayi Bölgelerine ayrılan bütçenin ise yüzde 400 arttırıldığını belirtti. Milletvekili Ök, “Firmalarımızın, bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız, teşviklerde artık proje bazlı ve teknolojik ürünleri önemsiyor. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgelerine ayrılan miktar, 2021 yılı bütçesinde yüzde 400 arttırılmıştır. Bunun da Denizli için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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