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Denizli kamu hastaneleri 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk: “Hastanelerimiz, ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandılar”

İHA

Denizli kamu hastaneleri 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk: “Hastanelerimiz, ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandılar”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Denizli’de ki 100 yatak üstü kamu hastaneleri, sıfır atık yönetim sistemini uygulamaya geçirerek “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandılar.

Denizli’de bulunan 100 yatak üstü binaya sahip olan Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi, Çivril Şehit Hilmi Öz, Tavas ve Acıpayam Devlet Hastaneleri, 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce, Sıfır Atık Yönetim Sistemini hastanelerinde kurarak Çevre Yönetim Birimi koordinatörlüğünde, atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan Sıfır Atık Yönetim Sistemini başarı ile tamamladılar. Bunun ardından da bu hastaneler, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü onayı ile “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandılar.

Daha yaşanabilir bir dünya için ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz
Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle uygulanan ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında yürütülen çalışmaların öneminin büyük olduğunu belirterek daha yeşil, temiz yaşanabilir bir doğa ve dünya için sıfır atık projesine tam destek verdiklerini söyledi.

“Hastanelerimiz, ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandılar”
Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını içeren ‘Sıfır Atık Projesi’ çalışmaları kapsamında; ilk olarak hastanelerimizde ‘sıfır atık yönetim sisteminin’ kurulması ve işleyişinin sağlanması için çalışma ekipleri kuruldu. Hastanelerimizde hemen çalışmalara başlanarak içerisinde atıkların toplanacağı kumbaralar satın alındı, bu kumbaralarda biriken atıkların depolanacağı geçici depolama alanları oluşturuldu. Sağlık kuruluşlarımızda görev yapan sağlık personellerine yönelik olarak atık yönetimi eğitimleri verildi, sıfır atık yönetiminin başarılı olabilmesi için farkındalık çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalara hastanelerimizin tüm birimlerinde çalışan personellerimizin yüksek duyarlılık göstermesi sonucu hastane içi işleyiş sürecinin tamamlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu ve Müdürlüğün değerlendirmesi sonucunda hastanelerimiz, ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandılar. Sıfır atık yönetim sistemini kurarak bu alanda yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Proje çalışmalarımız, diğer hastanelerimizde de devam etmekte olup onlar da yakın zamanda ‘sıfır atık belgelerini’ alacaklar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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