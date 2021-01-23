Ev sahibi kulübelerden rahatsız olunca olan sokak hayvanlarına oldu

Denizli’de mahalle sakinlerinin sokak hayvanlarına soğuk havalarda üşümemeleri için temin ettikleri kulübelerden rahatsız olan ev sahibi, yerlerini değiştirilmesini istedi. Hayvanseverler ile ev sahibi arasında çıkan tartışmanın ardından kulübelerin yeri değişmesine rağmen sokak hayvanları aynı yerde battaniye üzerinde yaşamaya devam ediyor.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen olayda mahallede yaşayan hayvanseverler, besledikleri sokak hayvanlarını kış aylarında havaların soğumasıyla kulübe temin etti. Sokak hayvanlarının üşümemesi için daha önce battaniyeler konulan alana bu sefer kulübeler koyuldu. Kulübelerin konulmasından rahatsız olan ev sahibi kulübeleri olduğu yerden kaldırdı. Sokak hayvanlarının oraya alıştığını belirten hayvanseverler ise kulübelerin orada olmasının kimseye bir zararı olmadığını dile getirerek bulunduğu yerde kalmasını talep etti. Buna öfkelenen ev sahibi ile hayvanseverler arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Kulübelerin yerlerini değiştiren mahalle sakinleri, sokakta yaşayan hayvanların eski yerlerinden ayrılmadığını oraya alıştıkları için kulübelerin olduğu yere gitmediklerini söyledi. Ev sahibinin kulübelerden rahatsız olarak kaldırmasının ardından olan sokak hayvanlarına oldu.



“Tek isteğimiz kulübelerin burada durması, hayvanların soğukta kalmaması”

Hayvanseverlerin destekleri ile kulübeleri temin ettiklerini belirten Sempati Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nazlı Yılmaz, soğuk havalarda insanların dahi durmakta zorlanırken hayvanların daha zor şartlarda olduklarını ifade etti. Mahallede daha öncede benzer olayların yaşandığını ifade eden Yılmaz, “Biz bunlarla ilgili kulübe getirmeyi düşündük ve bunların üzerine belediyeden izin alarak kulübeleri yerleştirmeye çalışıyorduk. Ama ne yazık ki bu mahallede sürekli sıkıntılar yaşıyoruz biz. Tehditlere maruz kaldık. Zaten bu konuyla ilgili birçok görüntü var. Kulübeleri buraya kurdurtmadılar ve hayvanlar ne yazık ki kendi yerlerine alışık oldukları için kulübe koyduğumuz yerde yatmadılar ve eski yerlerine geldiler. Bunla ilgili biz ne yapacağımız konusunda şaşırmış durumdayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve insanların yaptığı şeylerde vicdanlarının olmadığını düşünüyoruz. Bu soğukta hayvanlarımız zor durumdayken bize hiçbir konuda müsaade edilmiyor. Hiçbir beklenti ve isteğimiz yok onlardan sadece kulübelerin burada durması, hayvanların soğukta dışarıda kalmaması” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.