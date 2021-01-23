Merkezefendi Belediyesi kısıtlamalarda da üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor Başkan Doğan: “Hemşehrilerimizin ulaşımlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz”

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi, sosyal çalışmaların yanında yapısal çalışmalarına büyük önem vererek çalışıyor. Kısıtlamaları fırsat bilerek üst yapı çalışmalarına mahallelerde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan, “Pandeminin olumsuz etkileriyle mücadelemiz sürerken, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde asfaltlama çalışmalarımıza hız veriyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal çalışmaların yanında yapısal çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 51/2 Sokak, 45/1 Sokak, 54 Sokak, 51/1 Sokak ve 55 Sokak’ta hummalı çalışma gerçekleştiriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da çalışmaların gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı. Çalışmalar çerçevesinde toplamda 1600 metre uzunluğunda 16 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt serimine başlanıldı. Yol çalışmaları sonunda hem Kaynarca Caddesi hem de 29 Ekim Bulvarı 51 Sokak’a bağlanacak.



“Hemşehrilerimizin ulaşımlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sokağa çıkma kısıtlamalarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Doğan, “Pandeminin olumsuz etkileriyle mücadelemiz sürerken, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde asfaltlama çalışmalarımıza hız veriyoruz. Bu noktada Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde devam eden üst yapı çalışmalarımızı yerinde inceleyerek görev başında olan ekiplerimizden bilgi aldık. İlçemizin çehresini değiştirmeye, hemşehrilerimizin ulaşımlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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