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Annesini bıçakla kovaladı, araya giren kardeşini öldürdü (2)TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, sigara parası vermeyen annesi Sıdıka Şafak'ı (50) bıçakla kovalayan, araya giren kardeşi Yasin Şafak'ı ise aynı bıçakla öldüren Volkan Şafak, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-24 16:32:24



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