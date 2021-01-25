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Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa müjdesini Denizli İl Kongresinden verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “CHP’nin ifa ettiği görev HDP ve İYİ Parti ittifakını dengede tutmak” “Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP’min genel başkanı kadar karikatür bir durum sergilememiştir” “Türkiye'nin ilk siyasi partisini tek bir adamcağıza mahkum ettiler” "Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz" “Esnaf ve sanatkarların kredileri 6 ay ertelenecek”

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa müjdesini Denizli İl Kongresinden verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “CHP’nin ifa ettiği görev HDP ve İYİ Parti ittifakını dengede tutmak” “Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP’min genel başkanı kadar karikatür bir durum sergilememiştir” “Türkiye'nin ilk siyasi partisini tek bir adamcağıza mahkum ettiler” "Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz" “Esnaf ve sanatkarların kredileri 6 ay ertelenecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında partisinin Denizli, Mersin ve Uşak 7. Olağan İl Kongrelerine bir bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan; “Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP’min genel başkanı kadar karikatür bir durum sergilememiştir. CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. CHP’nin ifa ettiği görev HDP ve İYİ parti ittifakını dengede tutmaktır” dedi.

AK Parti'nin kongre süreçleri milletimizle ifa ettiği demokrasi şöleni şekilde geçtiğini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu sene sınırlı katılımla yapmak zorunda kaldık. Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Şimdi buluşmalarımızı canlı bağlantılarla yapmaya çalışıyoruz. Bizim kalplerimiz daima birdir beraberdir. İnşallah 7. Olağan büyük kongremizi salgının kontrol alınmasıyla milletimizle birlikte en coşkulu şekilde toplamayı ümit ediyoruz. Bugün Denizli’de salonu görüyorum, iftihar ediyorum, Mersin’de Uşak’ta salonu görüyorum iftihar ediyorum. Bu birliğimiz beraberliğimiz inanıyorum ki bizleri 2023e çok farklı taşıyacak ve 2024 yerel seçimlerinde de çok güçlü çıkmamızı sağlayacaktır. Tüm teşkilatlarımızdan önemli bir beklentim var. AK parti sadece 18 yılın değil geleceğin de partisi olacağını göstereceğiz. Ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak bu konuda büyük avantaja sahibiz. AK partinin kurucusu da sahibi de lokomotifi de milletimizin ta kendisidir. Neyi başardıysak Milletimizle beraber başardık. Türkiye’yi 2023 hedeflerine yine milletimizle beraber taşıyacağız. Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyetlerimizi yürüttüğümüz siyasetimizin sadece tescil ve duyuru yeridir. Yapmamız gerek her vatandaşımızın kapısını çalarak kalplerde yer edinmektir. Ülkemizde ulaşmadığımız, gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa bu bizim telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir. Genel Başkanı'ndan sandık görevlisi ve üyesine kadar bu siyaset tarzı AK Parti'yi iktidara taşımış ve 18 yıldır kalmasını sağlamıştır. Bundan uzaklaşıyorsak milletimizle gönül bağını zayıflatırız. Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, emek ve fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

“Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat be kat fazlasını 18 yılda kazandırmakla iftihar ediyoruz”
AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetinin bu ülkenin her karış toprağında, her insanın hayatında karşılığı olan bir hakikat olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat be kat fazlasını 18 yılda kazandırmakla iftihar ediyoruz. Her alanda ülkemize çağ atlattık. Terör örgütleriyle mücadeleden sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya, mazlumlara el uzatmaya kadar onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını artırdık. Milletimizin AK Parti'yi girdiği 15 genel seçimin, mahalli seçimin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ve halkoylamasının tamamında birinci yapmasının gerisinde bu gurur tablosu vardır” diye konuştu.

“CHP'nin ifa ettiği görev HDP ve İYİ Parti ittifakı bir arada tutmaktır”
Konuşmasında muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin hiçbiri bizimle eserle ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir. Kimi zaman vesayetin arkasına sığınarak, kimi zaman uluslararası lobilerin arkasına sığınarak kendilerine iktidarın bahşedilmesini beklemiştir. Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, nereye gidiyorsak aksine gitmeyi siyaset olarak benimsemişlerdir. Geçmişteki hiçbir siyasetçi CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir durum sergilememiştir. CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır. CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP'nin ifa ettiği bir görev var. Terazinin bir kefesinde HDP diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP'nin görevi ise bu teraziyi dengede tutarak bir ittifakı bir arada tutmaktır. Bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye'nin ilk siyasi partisini tek bir adamcağıza mahkum ettiler. Ülkemizde her genel başkanın bir geliş hikayesi vardır. Kasetle gelen tek genel başkan bu zattır” dedi.

Esnaf ve sanatkarlara müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son kısmında ise “Esnaf ve sanatkarlarımıza müjde vermek istiyorum. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin, 1 Ocak 20201 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun" dedi.

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