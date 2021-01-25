Denizli’de son 1 haftada 95 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 59’u maddi hasarlı, 36’sı yaralanmalı olmak üzere toplam 95 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 18 ile 24 Ocak 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 895 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 245 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 95 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 36’sının yaralanmalı, 59’unun maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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