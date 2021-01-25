Denizli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 261 kişiye para cezası



Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 261 kişiye toplam 234 bin 900 lira ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1824 Ocak'ta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 19 kişiye 17 bin 100 lira para cezası kesildi. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 121 kişiye de 108 bin 900 lira, hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 121 kişiye 108 bin 900 lira para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-25 17:28:37



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