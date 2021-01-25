AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Bütün hükümetlerden başarılıyız



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, iktidar olma ve hükümet etme bakımından ülkede gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden başarılı olduklarını belirtip, "18 yılımız iktidarda geçti. Bütün AK Parti ailesi başını dik tutabilir, her yerde alnı açık gezebilirler" dedi. AK Parti Denizli 7. Olağan İl Kongresi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda yapıldı. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Sema Ramazanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve koroanvirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı sayıda partili katıldı.Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, kongreyi bir düğün ve şenlik havasında yaptıklarını belirtti. Farklı partilerde, küçük ilçelerde dahi kavgalarla kongrelerin yapıldığını dile getiren Özhaseki, kendilerinin ise Allah rızası ve millete hizmet için burada olduklarını kaydetti.'AK PARTİ AİLESİ BAŞINI DİK TUTABİLİR'Sıradan particilik yapmadıklarını vurgulayan Özhaseki, "Partimiz sıradan bir parti değil, liderimiz de sıradan bir lider değil. O aslında ellerimizi açtığımızda duamızdır. Secdeye vardığımızda gözyaşlarımızdır, Allah'a şükürler olsun biz de onun yol arkadaşlarıyız. Ne kadar şükretsek azdır. İdareci olup da eğer 'bu milletin derdi' diyerek, 'bayrağı vatan' diyerek, 'bu milletin bölünmez bütünlüğü ve kalkınması' diyerek bir insan ortaya çıkmıyorsa Allah onu başarılı etmesin. Bizler dertli insanlarız. Bir derdimiz var. 19 yıl önce 'Erdemliler hareketi' olarak başlattık. Bu 19 yıl içinde 18 yılımız iktidarda geçti. Bütün AK Parti ailesi başını dik tutabilir, her yerde alnı açık gezebilirler. İktidar olma ve hükümet etme bakımından gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden başarılıyız" dedi.'TÜRK MİLLETİNİ ASLANLAR GİBİ TEMSİL EDEN BİR LİDERİMİZ VAR'Türkiye'nin yurt dışına gittiğinde dimdik duran bir lideri olduğunu dile getiren Özhaseki, "Türk milletini aslanlar gibi temsil eden bir liderimiz var. PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele ettik. Allah'a hamdolsun ki AK Parti vardı ve Recep Tayyip Erdoğan vardı. Liderimizle birlikte ileriye doğru güzel günler için birlikte gayret edeceğiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı kongreye katılarak konuşma yaptı. Tek liste ile gidilen kongrede, Yücel Güngör, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'na seçildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-25 18:17:30



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