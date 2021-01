Denizlispor transfer atağına geçti Denizlispor’dan transfer operasyonu bir günde 5 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı

– Yukatel Denizlispor, savunma oyuncusu olan 20 yaşındaki Görkem Can ile 2,5 yıllık, Alanyaspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile 6 aylık resmi sözleşme imzalayarak yeşil siyah renklerine bağladı.



Denizlispor, geçtiğimiz haftalarda başladığı transfer çalışmalarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz haftalarda, Kosova doğumlu 18 yaşındaki genç santrfor Veton Tusha ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Ardından Helsingborgs takımında forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mix Diskerud ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına sözleşme imzalamıştı. Gaziantep FK’da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile sezon sonuna kadar anlaşan Denizlispor, altyapıdan 3 futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil siyahlı ekibe katılan 19 yaşındaki Ferhat Erdoğan, 17 yaşındaki Göktuğ Ercedoğan ve geçtiğimiz sezon Bursa Arabayatağı’ndan transfer olan 18 yaşındaki Hüseyin Furkan Uslu 5’er yıllık resmi sözleşmeye imza atması sonrasında Denizlispor’a 2 futbolcu daha kadroya dahil edildi.



Denizlispor transfer çalışmalarına hızla devam ediyor

Denizlispor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada savunma ve orta saha oyuncuları ile anlaştığını belirterek 2 farklı açıklama yayınladı. Denizlispor ilk açıklamasında; “Kulübümüz, son olarak Groningen forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Görkem Can'a hoş geldin diyor, yeşil siyah formamız altında başarılar diliyoruz” dedi.



Kulüp tarafından yapılan diğer açıklama ise; “Kulübümüz, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile 6 aylık resmi sözleşme imzalamıştır. Hasan Ayaroğlu'na hoş geldin diyor, yeşil siyah formamız altında başarılar diliyoruz” denildi.

