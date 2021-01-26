Denizlispor'da Hasan Ayaroğlu imzayı attı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı ekip, bir süredir görüşme halinde olduğu 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile anlaşmaya vardı. Kulüp tesislerine gelen oyuncu, Denizlispor ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile 6 aylık resmi sözleşme imzalamıştır. Hasan Ayaroğlu'na hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Hasan Ayaroğlu, Alanyaspor formasıyla bu sezon 1 maçta forma giydi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-26 15:46:07



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