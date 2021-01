Denizlispor'a Hollanda'dan genç stoper

DENİZLİ, (DHA) Yukatel Denizlispor, son olarak Hollanda Eredivisie ekiplerinden Groningen'de forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı ekip, anlaşmaya vardığı genç stoper Görkem Can ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Görkem Can'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Görkem Can, bu sezon Groningen genç takımıyla 2 maça çıktı, gol veya asist üretemedi.

Futbola Almanya'da Bochum altyapısında başlayan Görkem Can, daha sonra Schalke 04 ve Groningen formalarını giydi.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-01-26 15:50:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.