Denizlispor'a Hollanda'dan genç stoper

DENİZLİ, (DHA) Yukatel Denizlispor, son olarak Hollanda Eredivisie ekiplerinden Groningen'de forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı ekip, anlaşmaya vardığı genç stoper Görkem Can ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Görkem Can'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Görkem Can, bu sezon Groningen genç takımıyla 2 maça çıktı, gol veya asist üretemedi.
Futbola Almanya'da Bochum altyapısında başlayan Görkem Can, daha sonra Schalke 04 ve Groningen formalarını giydi.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-01-26 15:50:14
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