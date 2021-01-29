Denizlispor Hakan Kutlu ile anlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor Hakan Kutlu ile anlaştı

DHA

Denizlispor Hakan Kutlu ile anlaştı


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - 
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ın görevinden istifa etmesinin ardından teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile anlaşma sağladı. Koşukavak'ın görevi bırakmasıyla harekete geçen yönetimin teknik direktör Hakan Kutlu ile temasa geçip bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Son olarak geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu'ya teklif yapan Ege ekibinin deneyimli çalıştırıcı ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Hakan Kutlu'nun yeşil-siyahlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor. 
MURAWSKI, LECH POZNAN YOLCUSU
Denizlispor'un Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala ülkesinin takımlarından Lech Poznan ile anlaştı. Denizlispor'da 30 Haziran 2021'e kadar forma giyecek olan Murawski daha sonra bedelsiz olarak Lech Poznan'ın yolunu tutacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-01-29 10:58:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş yerinin önünde bulduğu altınları polise teslim etti
YEREL HABERLER İş yerinin önünde bulduğu altınları polise teslim ...
Denizi olmayan Denizli'ye tersane kurdu
YEREL HABERLER Denizi olmayan Denizli'ye tersane kurdu
Cerrahi müdahaleden önce tanı ve teşhisin doğru yapılmasına dikkat
YEREL HABERLER Cerrahi müdahaleden önce tanı ve teşhisin doğru ...
Denizlispor, Koşukavak’ın istifasını kabul etti Denizlispor Yönetim Kurulu: "Hocamızın istifası kabul edilmiştir"
YEREL HABERLER Denizlispor, Koşukavak’ın istifasını kabul ...
Denizlispor’da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Denizlispor’da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi
Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti
YEREL HABERLER Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti
Denizli Büyükşehir 11 ilçede karla mücadele etti Büyükşehir ekipleri karla mücadele için hazırda bekliyor
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir 11 ilçede karla mücadele ...
Pamukkale Belediyesi yapılandırma için son gün 1 Şubat olarak hatırlattı Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ilçe halkı için son gün 1 Şubat 2021
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi yapılandırma için son gün 1 ...
Bir yaşında evlat edindiği oğluna yeni doğan bebek gibi bakıyor Burun ameliyatının ardından, eşi terk etti annesi ise şefkatle büyütmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bir yaşında evlat edindiği oğluna yeni doğan bebek ...
500 yıllık tarihi ardıç fırtınaya yenik düştü
YEREL HABERLER 500 yıllık tarihi ardıç fırtınaya yenik düştü
Tavas'a tam donanımlı ambulans teslim edildi İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk: “4x4 ambulansla bölgede yeni bir ihtiyaç giderilmiş oldu”
YEREL HABERLER Tavas'a tam donanımlı ambulans teslim edildi İl Sağlık Müdürü Uz. ...
Çameli beyaza büründü Çameli ilçesi beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Çameli beyaza büründü Çameli ilçesi beyaz gelinliğini ...
Denizlispor -Göztepe maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu
YEREL HABERLER Denizlispor -Göztepe maçının hakemi Sarper Barış Saka ...
Denizlispor'da hedef Yunan golcü Koulouris
YEREL HABERLER Denizlispor'da hedef Yunan golcü Koulouris
Minik Zeynep hiç kesilmeyen saçlarını lösemili çocuklara bağışladı
YEREL HABERLER Minik Zeynep hiç kesilmeyen saçlarını lösemili ...
Fırtına seraları yıkıp geçti Seralar şiddetli fırtınaya dayanamadı
YEREL HABERLER Fırtına seraları yıkıp geçti Seralar şiddetli ...
500 yıl sonra pes etti
YEREL HABERLER 500 yıl sonra pes etti
Üniversiteli gençlerden okullara spor malzemesi
YEREL HABERLER Üniversiteli gençlerden okullara spor malzemesi
Denizli’den fırtına geçti
YEREL HABERLER Denizli’den fırtına geçti
Kızının eğitimi için internet çeken kekik tarlasına baraka yaptı
YEREL HABERLER Kızının eğitimi için internet çeken kekik tarlasına ...
Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları söktü (2)
YEREL HABERLER Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları ...
Fırtına minarenin külahını uçurdu
YEREL HABERLER Fırtına minarenin külahını uçurdu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Denizlispor Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Denizlispor Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı