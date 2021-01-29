Denizli, Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 11. il oldu Denizli’den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Denizli’nin 2020 yılı Aralık ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Denizli’de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 32,2 arttı, ithalat ise yüzde 3,6 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmakta olduğu belirtildi. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır.



Denizli’de ihracat yüzde 32,2 arttı

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 artarak 306 milyon 421 bin dolar, ithalat ise yüzde 3,6 azalarak 127 milyon 370 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. Aralık ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 11. il olurken ithalatta da 14. sırada yer aldı.



İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 96,37 ile 295 milyon 308 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,39 ile 7 milyon 336 bin dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,22 ile 3 milyon 731 bin dolar oldu.



İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 95,03 ile 121 milyon 39 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,44 ile 5 milyon 651 bin dolar, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,45’le 574 bin dolar oldu.



En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

Denizli’den, 2020 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 51 milyon 272 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 30 milyon 874 bin dolar ile Almanya ve 30 milyon 493 bin dolar ile ABD izledi.



En fazla ithalat yapılan ülke Kazakistan oldu

Denizli’ye, 2020 yılı Aralık ayında en fazla ithalat Kazakistan’dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 23 milyon 605 bin dolar olarak gerçekleşti. Kazakistan’ı sırasıyla 18 milyon 367 bin dolar ile Bulgaristan ve 14 milyon 652 bin dolar ile Rusya Federasyonu izledi.

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