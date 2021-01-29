Denizli, Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 11. il oldu Denizli’den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli, Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 11. il oldu Denizli’den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

İHA

Denizli, Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 11. il oldu Denizli’den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Denizli’nin 2020 yılı Aralık ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Denizli’de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 32,2 arttı, ithalat ise yüzde 3,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmakta olduğu belirtildi. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır.

Denizli’de ihracat yüzde 32,2 arttı
Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 artarak 306 milyon 421 bin dolar, ithalat ise yüzde 3,6 azalarak 127 milyon 370 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. Aralık ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 11. il olurken ithalatta da 14. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2020 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 96,37 ile 295 milyon 308 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,39 ile 7 milyon 336 bin dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,22 ile 3 milyon 731 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2020 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 95,03 ile 121 milyon 39 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,44 ile 5 milyon 651 bin dolar, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,45’le 574 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu
Denizli’den, 2020 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 51 milyon 272 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 30 milyon 874 bin dolar ile Almanya ve 30 milyon 493 bin dolar ile ABD izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Kazakistan oldu
Denizli’ye, 2020 yılı Aralık ayında en fazla ithalat Kazakistan’dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 23 milyon 605 bin dolar olarak gerçekleşti. Kazakistan’ı sırasıyla 18 milyon 367 bin dolar ile Bulgaristan ve 14 milyon 652 bin dolar ile Rusya Federasyonu izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kent Konseyi çevrimiçi söyleşilerine devam ediyor Kent Konseyi 21. yüzyıl yetkinlikleri ve kazanımlarını konuştu
YEREL HABERLER Kent Konseyi çevrimiçi söyleşilerine devam ...
Denizlispor Hakan Kutlu ile anlaştı
YEREL HABERLER Denizlispor Hakan Kutlu ile anlaştı
Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu
YEREL HABERLER Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki ...
İş yerinin önünde bulduğu altınları polise teslim etti
YEREL HABERLER İş yerinin önünde bulduğu altınları polise teslim ...
Denizi olmayan Denizli'ye tersane kurdu
YEREL HABERLER Denizi olmayan Denizli'ye tersane kurdu
Cerrahi müdahaleden önce tanı ve teşhisin doğru yapılmasına dikkat
YEREL HABERLER Cerrahi müdahaleden önce tanı ve teşhisin doğru ...
Denizlispor, Koşukavak’ın istifasını kabul etti Denizlispor Yönetim Kurulu: "Hocamızın istifası kabul edilmiştir"
YEREL HABERLER Denizlispor, Koşukavak’ın istifasını kabul ...
Denizlispor’da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Denizlispor’da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi
Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti
YEREL HABERLER Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti
Denizli Büyükşehir 11 ilçede karla mücadele etti Büyükşehir ekipleri karla mücadele için hazırda bekliyor
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir 11 ilçede karla mücadele ...
Pamukkale Belediyesi yapılandırma için son gün 1 Şubat olarak hatırlattı Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ilçe halkı için son gün 1 Şubat 2021
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi yapılandırma için son gün 1 ...
Bir yaşında evlat edindiği oğluna yeni doğan bebek gibi bakıyor Burun ameliyatının ardından, eşi terk etti annesi ise şefkatle büyütmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bir yaşında evlat edindiği oğluna yeni doğan bebek ...
500 yıllık tarihi ardıç fırtınaya yenik düştü
YEREL HABERLER 500 yıllık tarihi ardıç fırtınaya yenik düştü
Tavas'a tam donanımlı ambulans teslim edildi İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk: “4x4 ambulansla bölgede yeni bir ihtiyaç giderilmiş oldu”
YEREL HABERLER Tavas'a tam donanımlı ambulans teslim edildi İl Sağlık Müdürü Uz. ...
Çameli beyaza büründü Çameli ilçesi beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Çameli beyaza büründü Çameli ilçesi beyaz gelinliğini ...
Denizlispor -Göztepe maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu
YEREL HABERLER Denizlispor -Göztepe maçının hakemi Sarper Barış Saka ...
Denizlispor'da hedef Yunan golcü Koulouris
YEREL HABERLER Denizlispor'da hedef Yunan golcü Koulouris
Minik Zeynep hiç kesilmeyen saçlarını lösemili çocuklara bağışladı
YEREL HABERLER Minik Zeynep hiç kesilmeyen saçlarını lösemili ...
Fırtına seraları yıkıp geçti Seralar şiddetli fırtınaya dayanamadı
YEREL HABERLER Fırtına seraları yıkıp geçti Seralar şiddetli ...
500 yıl sonra pes etti
YEREL HABERLER 500 yıl sonra pes etti
Üniversiteli gençlerden okullara spor malzemesi
YEREL HABERLER Üniversiteli gençlerden okullara spor malzemesi
Denizli’den fırtına geçti
YEREL HABERLER Denizli’den fırtına geçti
Kızının eğitimi için internet çeken kekik tarlasına baraka yaptı
YEREL HABERLER Kızının eğitimi için internet çeken kekik tarlasına ...
Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları söktü (2)
YEREL HABERLER Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları ...