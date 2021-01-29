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GEKA’nın 136. yönetim kurulu toplantısı Denizli’de gerçekleştirildi GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aksoy: “Yatırım destek ofislerince fizibilite raporları hazırlanmıştır”

İHA

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 136'ıncı yönetim kurulu toplantısı 29 Ocak 2021 tarihinde Denizli'de Ajans merkezinde gerçekleştirildi.

GEKA’nın 136. yönetim kurulu toplantısı Denizli’de gerçekleştirildi GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aksoy: “Yatırım destek ofislerince fizibilite raporları hazırlanmıştır”

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 136’ıncı yönetim kurulu toplantısı 29 Ocak 2021 tarihinde Denizli’de Ajans merkezinde gerçekleştirildi.
Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 136’ncı Yönetim Kurulu Toplantısı 29 Ocak 2021 Cuma günü Denizli’de gerçekleştirildi. Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katılım sağladı. Toplantıda GEKA’nın 2021 yılının ilk toplantısında öncelikli olarak ajansın son dönem faaliyetlerini gözden geçirerek yapılan çalışmaları istişare edeceklerini ifade eden Vali Aksoy, Yönetim Kurulu tarafından önceki aylarda kabul edilen 2021 yılı Çalışma Programı ve bütçesinin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını söyledi. Bu kapsamda GEKA’nın 2021 ile 2024 döneminde EkoTurizmde Yeni Destinasyonlar, Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programları doğrultusunda proje ve programlarını yürüteceğini belirtti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bu programlara ilaveten GEKA’nın 2021 yılında Kaynak Verimliliği teması kapsamında da çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

“Yatırım destek ofislerince fizibilite raporları hazırlanmıştır”
Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacak Fizibilite Desteği programı kapsamında ajansa başvuru yapan projelerin görüşüleceğini ifade eden Vali Aksoy konuşmasının devamında, “Bölge illerimizde yatırımların uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla ajansımız yatırım destek ofislerince fizibilite raporları hazırlanmıştır. Gerek hizmet alımı yoluyla gerekse çalışanlarımızın katkılarıyla hazırlanmış tarımsal üretim, alternatif turizm, enerji gibi konularda 11 adet fizibilite raporu hakkında Yönetim Kurulumuza bilgi verilecektir. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda kalkınma ajanslarının vizyoner projelerinin tanıtılması amacıyla çekimleri tamamlanan ve TRTHaber kanalında yayınlanan Kalkınma Ajandası programında ajansımızın 2 projesi yer almıştır. “Mirasımız Dericilik Programı” ve “Çameli Ekoturizm Projeleri” tanıtım filmleri Yönetim Kurulumuza sunulacaktır” dedi.

SOGEP programı ilerleyen tarihlerde ilan edilecek
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuşmasının son bölümünde, Ajansın bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) değindi. SOGEP programını önümüzdeki tarihlerde ilan etmeyi planladıklarını söyleyen Vali Aksoy, programa başvuru yapmak isteyen paydaşların proje fikirlerini, Ajansla ve Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki Yatırım Destek Ofisleri ile istişare ederek geliştirmelerini tavsiye ettiğini söyledi. GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aksoy, Yönetim Kurulu Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantının bölge ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.

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