Hakan Kutlu Denizlispor'da 

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdiğini açıkladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" denildi.
Kutlu son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor'u çalıştırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı yeşil-siyahlı ekibin göreve getirdiği üçüncü teknik direktör oldu. Hakan Kutlu, Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda Denizlispor'da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Gaziantep FK, Kayserispor ve Adana Demirspor'da da görev almıştı.
DHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-01-29 16:03:28
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