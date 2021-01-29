Hakan Kutlu Denizlispor'da 



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdiğini açıkladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" denildi.

Kutlu son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor'u çalıştırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı yeşil-siyahlı ekibin göreve getirdiği üçüncü teknik direktör oldu. Hakan Kutlu, Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda Denizlispor'da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Gaziantep FK, Kayserispor ve Adana Demirspor'da da görev almıştı.



DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-01-29 16:03:28



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