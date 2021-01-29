Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Denizlispor, Yalçın Koşukavak’ın istifası sonrası teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'nun getirildiğini açıkladı.

Süper Lig’de bir türlü istediğine ulaşamayan Denizlispor’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak istifa etti. İstifanın ardından teknik adam arayışlarına başlayan Denizlispor, Hakan Kutlu ile görüşme gerçekleştirdi. Geçen sezon Giresunspor’u çalıştıran ve 2009 2010 sezonunda Denizlispor’da görev yapan Kutlu ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilmişti. Yeşilsiyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hoş Geldin Hakan Kutlu. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır."

Hakan Kutlu, yeşilsiyahlı ekiple 2009 2010 sezonunda toplam 31 maça çıkmıştı.

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