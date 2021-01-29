Denizlispor'da Ayman Ben Mohamed imzayı attı

Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, Fransa 2'nci Ligi ekiplerinden Le Havre'de forma giyen sol bek Ayman Ben Mohamed'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil siyahlı ekip, bir süredir görüşme halinde olduğu 26 yaşındaki savunmacı Ayman Ben Mohamed ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardı. Kulüp tesislerine gelen Tunuslu futbolcu, resmi sözleşmeye imza attı. Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Ayman Ben Mohamed'e hoş geldin diyor, yeşil siyah formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Bu sezon takımıyla ligde 12 maça çıkan Ayman Ben Mohamed, bir asist yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-01-29 17:55:43
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