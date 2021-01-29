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Denizlispor'da Ayman Ben Mohamed imzayı attı

DHA

Denizlispor'da Ayman Ben Mohamed imzayı attı


Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, Fransa 2'nci Ligi ekiplerinden Le Havre'de forma giyen sol bek Ayman Ben Mohamed'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil siyahlı ekip, bir süredir görüşme halinde olduğu 26 yaşındaki savunmacı Ayman Ben Mohamed ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardı. Kulüp tesislerine gelen Tunuslu futbolcu, resmi sözleşmeye imza attı. Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Ayman Ben Mohamed'e hoş geldin diyor, yeşil siyah formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Bu sezon takımıyla ligde 12 maça çıkan Ayman Ben Mohamed, bir asist yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-01-29 17:55:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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